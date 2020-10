Comité départemental de tennis de la Charente - Pascal Brangé, boucher lauréat

Première partie :



Le Comité départemental de tennis de la charente est investi auprès de l’ensemble des clubs du département. Parmi les commissions de la structure, la celle consacrée à la promotion du tennis féminin qui cherche à agir auprès des jeunes adultes plus particulièrement. Et puis, le comité et la commission sont mobilisés demain pour organiser pour la 3ème année « les balles roses » au profit de la lutte contre le cancer du sein…

Bernadette Toussaint-Feix, vice-présidente du comité départemental de tennis de la Charente et présidente de la commission promotion du tennis féminin, est notre invitée.





Deuxième partie :



Pascal Brangé, boucher à Angoulême, a été officiellement récompensé mercredi...

Il est lauréat d’un Trophée national des viandes d’excellence et a reçu son prix à Saint-Saturnin en Auvergne. Ce Trophée vient souligner son engagement dans une démarche de qualité. Pascal Brangé a été récompensé précisément par un prix boucherie artisanale dans la catégorie Porc…