Comité des fêtes de Chassenon - Thomas Mesnier : point sanitaire et économique

un comité des fêtes qui reste actif malgré la crise sanitaire et le confinement… Pas évident de pouvoir organiser et mener des actions actuellement. Le Comité des fêtes de Chassenon se mobilise une fois de plus ce week-end avec l’organisation de son 3ème marché des délices locaux… dans un esprit de soutien et de solidarité avec les commerçants, producteurs et artisans locaux...

Aurélie Texier, la présidente du Comité des fêtes de Chassenon, est notre invitée.





Pour l’instant, pas de changement dans le cadre du confinement… mais une invitation quand même à poursuivre les efforts…

Le Premier Ministre, Jean Castex, s’est exprimé hier et a fait un point d’étape 15 jours après le déclenchement du deuxième confinement. Les mesures en vigueur le restent en attendant de voir comment évolue la situation sanitaire…

Thomas Mesnier, député de Charente, nous éclaire sur la situation sanitaire et économique.