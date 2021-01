Comité des fêtes de Sigogne - Faites la transition, la 3ème édition à Cognac

Première partie :



Le comité des fêtes de Sigogne, au nord de Jarnac, veut maintenir une dynamique.

Evidemment, pour ce type d’association, la crise sanitaire rend l'organisation d'animation compliquée voire impossible. Pour autant, le comité des fêtes de Sigogne tenait son assemblée générale le week-end dernier et entend conserver son envie de projets.

Avec nous, Jean-Michel Robert, le président du comité des fêtes de Sigogne, et Isabelle Terminet, la secrétaire adjointe.







Deuxième partie :



Un festival resserré, mais un événement quand même pour continuer l’interpellation, le questionnement à Cognac en lien avec notre monde…

La 3ème édition de Faites la transition n’a cessé d’être repensée pour pouvoir exister malgré le contexte sanitaire. Initialement deux jours d’animations, d’actions, de spectacles étaient programmés, finalement l’événement se limite à une journée demain en lien avec l’Avant Scène Théâtre à Cognac. Mais les enjeux portés par le Festival restent les mêmes et tout aussi importants...

Stéphane Jouan, le directeur de l’Avant Scène Cognac, et Thomas Ferrand, artiste-botaniste sont nos invités.