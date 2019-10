Comité Valentin Haüy - Concert du Requiem allemand de Brahms

Première partie :



A l’occasion de la journée nationale des aveugles et des malvoyants, nous recevons le Comité Valentin Haüy de Charente. Comité qui accompagne évidemment les personnes déficientes visuelles dans leurs besoins dans l’esprit de cette association de manière générale active depuis 130 ans…

Joël Lachaud, le président du comité, est notre invité aujourd’hui…





Deuxième partie :



"Ein deutsches Requiem" à écouter la semaine prochaine à Angoulême...

Cette œuvre de Brahms sera donnée à la Cathédrale portée par des voix et des musiciens. Angoulême est une étape de la 25ème édition du festival Les Coréades qui a pour thème :« voyages avec Brahms »… Ce festival est porté par le Collectif régional d’activités musicales en Nouvelle-Aquitaine. Avec nous pour en parler, Frédéric Ledroit, titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale d’Angoulême et directeur artistique des Amis de l'orgue de la Charente.