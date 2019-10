Comment choisir son orientation ?

Tous les jeunes de terminale s'interrogent sur leur orientation post-bac, et à juste titre quand on sait qu'il existe plus de 15 000 formations post-bac. Alors comment faire le bon choix d'orientation ? Quels sont les critères à prendre en compte ? Et comment aider mon enfant ?"

Aujourd'hui c'est Catherine Boiton, notre experte en orientation scolaire, qui répond à ces questions.



Et pour une première réflexion, Catherine recommande également aux jeunes 2 livres d'Isabelle Servant : "Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ? Mon carnet d'orientation et de vocation" et 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes reves.