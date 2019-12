Comment expliquer le handicap de mon enfant à ses frères et soeurs

La présence d’un enfant handicapé dans une fratrie bouscule les schémas, et peut déstabiliser l’ équilibre familial . Pas facile, en tant que parents, de gérer la vie quotidienne affective et matérielle. Les soins et l’attention à apporter prennent beaucoup de place dans le quotidien de la famille. Une fois passé le choc du diagnostic comment l’annoncer aux autres membres de la fratrie ? C’est le sujet abordé aujourd’hui par Virginie Orard qui accompagne des parents dans cette démarche.

Il arrive qu’à certaines périodes, le quotidien puisse être (trop) lourd à gérer pour les parents Pour cela des accompagnements peuvent être mis en places pour un soutien à la parentalité afin de rétablir l’équilibre et l’harmonie à la maiison.Virginie Orard peut intervenir dans ces moments de vie très délicats.