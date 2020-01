Comment l'Europe intervient au quotidien en Charente-limousine

Des attentes et des envies de voir émerger des projets… et pourquoi pas avec l’aide de l’Europe...

L’enjeu en une heure est d’éclairer sur la façon dont l’Union Européenne nous accompagne, en quelque sorte, dans notre quotidien via des des projets soutenus dans les communes. Benoît Savy, vice-prédident de la communauté de communes de Charente-limousine, en charge du proramme LEADER sur ce territoire, nous éclaire grâce aussi à la participation d'autres invités comme des lycéens de Confolens.