Comment l'Histoire descend dans la vie des hommes et des femmes

Après l'immense succès de sa précédente bande-dessinée "Le voyage de Marcel Grob" sur l'histoire des "malgré-nous", ces Alsaciens intégrés à l'armée allemande, l 'historien Philippe Collin et le dessinateur Sébastien Goethals publient "La Patrie des frères Werner " (éditions Futuropolis) : l'histoire de deux orphelins de guerre fascinés par l'idéologie communiste et impliqués dans le match de foot historique en 1974 entre la RFA et la RDA.

La réconciliation

Celui qui anime l'émission "L'oeil du tigre" sur France Inter reprend dans cette BD ( qu'il conçoit comme un dyptique avec la précédente) un thème qui lui est cher : la réconciliation. C'est selon lui une des grandes vertus et grandes oeuvres de l'Union européenne. "Et par ailleurs il y a d'autres objets de réconciliation qui nous sont imposées comme un défi. On n'a pas su assez en Europe de l'Ouest ce qu'a été la souffrance des pays sous occupation soviétique et je pense qu'il faudrait reconnaître cette souffrance comme une forme de réconciliation parce que le fossé se creuse entre les deux Europes de l'époque".

Une jeunesse façonnée par l'idéologie communiste

Cette histoire de deux frères, enfants puis adolescents, s'inspire de celle des enfants loups, ces 2 millions d'enfants orphelins allemands en 1945 qui se retrouvaient un peu désoeuvrés et devaient se débrouiller seuls. "Chaque détail de leur vie vient du réél", raconte cet historien, qui s'est beaucoup documenté à Leipzig même. L'idée étant de rendre au plus près du réel le destin de ces jeunes qui trouvent quelque part une famille dans la Stasi et auront par la suite une vraie fracture entre eux deux. "Ce qui m'intéresse de creuser est la façon dont on peut manipuler une jeunesse", explique Philippe Collin.

La part de responsabilité

"Tout ce qui m'anime à travers ces deux récits est la question du choix, du non choix et est-ce vraiment un choix. Qu'auriez-nous fait à la place de Marcel Grop ? Qu'aurions-nous fait à la place des frères Werner ? Ce qui m'intéresse est de savoir comment l'Histoire descend dans la vie des hommes et des femmes. Comment réagissez-vous à un totalitarisme ?"