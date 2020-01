Comment poser un cadre éducatif bienveillant ?

A la naissance de votre enfant, on a oublié de vous fournir un mode d'emploi ? Virginie Orard va vous aider à voir plus clair pour savoir dans quel mode éducatif vous vous reconnaissez.

Virginie Orard propose des ateliers de parents, ou des accompagnements individuels adaptés pour chaque age de l'enfance et l'adolesence, qui vous permettront de tisser une relation fondée sur le respect et la bienveillance afin de retrouver une harmonie familiale.