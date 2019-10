Compagnie des Marionnettes & La fameuse invasion des Ours en Sicile

Cette semaine nous recevons deux membres de la Compagnie des Marionnettes d'Angoulême, Claire Gabriel chargée de production et Jennifer Caillaud marionnettiste et plasticienne pour nous parler de la saison 2019/2020 qui commence ce mercredi 16 avec une reprise du spectacle "Merlin". Mais avant cela, à l'occasion de la sortie du dernier film d'animation de Lorenzo Mattoti, "La fameuse invasion des Ours en Sicile", nous réécouterons l'entretien accordé par le réalisateur lors du dernier FFA d'Angoulême. Le film sera projeté durant tout le mois d'octobre au cinéma de la cité à Angoulême et a été en grande partie réalisé par les studio Prima Linea à Angoulême.