Concert pour la Cimade avec le Calms dimanche 20 septembre

Bénito reçoit Odile Dubost bénévole de la Cimade et Lucie Roche mezzo contralto à propos du concert organisé par le Calms



CONCERT POUR L'AIDE À LA DIGNITÉ ET LES DROITS DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET MIGRANTES

Au profit de l'association La Cimade

Dimanche 20 septembre à 17h au Temple GRIGNAN - MARSEILLE