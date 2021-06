Concours de synopsis / Centre social des Alliers soutien aux Gens du voyage

11h00-11h30

L’association Art culture et équité œuvre à faciliter la créativité des personnes, en lien avec les métiers de l’imaginaire et des arts narratifs. Fatia Dahmani présidente et Bertrand Mineur vice-président de cette association ont lancé leur troisième concours de synopsis.



11h30-12h00

Ascension Garcia présidente du centre social des Alliers nous parle de la situation des gens du voyage aujourd’hui, des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et de la réalité de cette population qui voyage de moins en moins et se sédentarise de plus en plus.