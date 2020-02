Concours international de piano du pays du Cognac- Budget participatif Charente

Première partie :



La 6ème édition Le Concours international de piano du pays du Cognac est en cours et s’achève ce week-end. Pour assurer la coordination depuis 2015 de cet événement qui donne l’occasion à des pianistes amateurs et confirmés de s’exprimer, l’Académie de musique de la Charente

Avec nous, Nicole Berthou, directrice artistique de ce concours, et Guy Berthou, président de l’Académie de musique de la Charente…





Deuxième partie :



Un budget participatif pour se sentir pleinement concerné et acteur de la vie de la Charente…

Le Département a lancé son 1er budget participatif sur la thématique du développement durable et de l’environnement. Chacun peut proposer son idée… et dans tous les cas voter et choisir parmi les projets proposés… La parole est ainsi donnée à tous les Charentais…

Jérôme Sourisseau, vice président en charge du projet pour le Département et Loïc Boivin, le chef de projet sont nos invités.



https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/