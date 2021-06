Conférence : Imaginaire Héroîque et amoureux, la forge d'un peuple en chansons

Bénito Pelegrin nous présente la conférence qu'il donnera à l'occasion du Festival Mars en Baroque le dimanche 27 juin 2021 à 15h30 à la salle de Musicatreize 53 rue Grignan 13006 Marseille.



Au Moyen-Âge, toute l’Europe connaît des chansons de geste, chantées et récitées, qui se fragmentent en courtes ballades. Mais l’Espagne est le seul pays à perpétuer la pratique de ces brefs romances castillans, à les conserver par l’imprimerie : le Romancero. Le Siècle d’Or porte ces romances théâtraux comme le romancero du Cid, sur la scène. Théâtre national et populaire où se retrouvaient toutes les classes de la société, unies ou uniformisées ainsi par une même idéologie. Parallèlement, les Cancioneros, avec un même succès, cultivaient des chansons nobles perpétuant le culte de l’amour courtois, mais aussi des villancicos, des villanelles, verdoyant et ravissant versant populaire, souvent irrévérencieux. Ces chansons émaillaient aussi le théâtre, qui offrait de la sorte à l’Espagnol des modèles de conduite, un code de l’honneur, un art de vivre et un savoir-vivre héroïque et galant qu’on appellera en Europe "L’amour à l’espagnole", que regrettent Mesdames de Sablé et de Sévigné, et dont témoignent des airs chez Molière, Campra, Rameau.