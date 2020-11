Conférence Saint-Vincent-de-Paul d'Angoulême - Hommage à Edmond Houssais

Première partie :



La Société Saint-Vincent-de-Paul, réseau de charité au service des personnes seules ou démunies, s’organise sous la forme d’équipes locale. C’est le cas aussi en Charente, nous nous intéressons tout particulièrement à l’équipe d’Angoulême. Cette conférence est active tout particulièrement pendant ce temps de reconfinement… dans la continuité de ce qui est mené depuis des mois maintenant grâce à différents profils de femmes et d’hommes engagés. Vincent Duviau, le président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul d’Angoulême, est notre invité.





Deuxième partie :



Il s’est mis au service de l’orgue pendant des décennies…

Edmond Houssais est une véritable figure locale à Barbezieux. Cet homme, décédé cette semaine, était aveugle depuis l'âge de 2 ans et le titulaire de l’orgue de l’église de Barbezieux. Il a formé des élèves au piano et aussi à l’orgue sur place au sein des écoles et du conservatoire. Pour rendre hommage à Edmond Houssais, l’un de ses anciens élèves, Pierre-Olivier Bergeron…