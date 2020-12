Conte de Noël : Annociation

Chaque année à Noël, nous avons l'habitude de lire et relire les textes des Évangiles qui nous racontent la naissance de Jésus. Et ces textes sont très courts, les Évangiles nous parlent peu de ce qu'ont pu ressentir les personnes qui ont vécu ces évènements il y a plus de 2000 ans. Jane Waymel a voulu nous plonger dans ce vécu. A partir des textes bibliques sur l’annonciation, elle a élaboré un conte au travers duquel nous pouvons imaginer les émotions et le ressenti notamment, de Marie, de Joseph son fiancé, et d’Elizabeth sa cousine.