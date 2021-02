Conversation avec Thierry Pichon, sur son voilier Exultet

Partons en voyage en rejoignant à l'antipode l'équipe d'Exultet ! Parti de Brest pour rallier les JMJ de Panama, le voilier de Thierry Pichon continue son tour du monde et se trouve maintenant dans le Pacifique, gagnant les atolls et leurs promesses de rêves... Les équipiers partis en pèlerinage rendent service à bord comme à terre auprès des paroisses. Vous voulez embarquer pour plusieurs mois, vivre une aventure maritime avec un équipage alliant service, prière et aventure ? Contactez le bateau à : exultet.jmj@gmail.co et https://www.facebook.com/exultettdm