Convocation 4/5

Franz Jägerstätter a été béatifié à la cathédrale de Linz le 26 octobre 2007 par le pape Benoit XVI. Né en 1907, il refusera de préter serment à Hitler, manifestera son opposition au nazisme. Soutenu par l'amour de sa femme et ses enfants, par son discernement et sa foi, il sera guillotiné le 9 aout 1943. Il sera porté à la connaissance du grand public par le film "une vie cachée" de Terrence Malick. Son parcours nous montre concrètement jusqu'où va l'objection de conscience.

extrait : Je peux comprendre qu’ils aient envie de rentrer à la maison. Mais je ne pense pas que dans leur maison il y ait le bonheur, car chaque jour ils vivent dans la peur que leur bonne étoile les abandonne ».

extrait : Que Dieu veut-il de nous ? Que nous fassions sa volonté. Sa volonté ne se traduit pas seulement pas ses commandements, mais par toute notre vie, notre travail et notre état. Si nous faisons toujours notre devoir de travail et d’état, nous sommes les véritables héros d’aujourd’hui.

extrait : C’est le Christ lui-même qui nous apprend la plus grande obéissance vis-à-vis des autorités temporelles. Il fut obéissant jusqu’à la mort de la croix. Jésus aurait pu garder loin de lui toute injustice. Il aurait pu abattre tous ses persécuteurs comme le vent qui souffle détruire un château de cartes. Que ferions-nous, pauvres hommes, si nous disposions de la force et du pouvoir que le Christ avait ? Cependant, nous avons l’obligation de prier Dieu de nous donner ou de nous permettre de garder un esprit saint, capable de comprendre à qui et quand nous devons obéir. Il faut toujours savoir faire la distinction entre l’Etat et le parti.