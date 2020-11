Coordination Téléthon Charente - L'Etablissement St-Joseph face au harcèlement

Première partie :



La 34ème édition du Téléthon, événement caritatif qui mobilise au niveau national et véritablement partout en France, aura bien lieu les 4 et 5 décembre. C’est le message porté par les organisateurs. Evidemment ce Téléthon 2020 sera différent dans sa mobilisation, même s’il se veut autant fédérateur que les années précédentes… Et la coordination en Charente veut aussi le prouver...

Julie Repolt, la coordinatrice Téléthon en Charente, est notre invitée...





Deuxième partie :



Travailler en profondeur sur la question du harcèlement scolaire…

C’est bien aujourd’hui l’une des priorités sur laquelle se penche concrètement l'Etablissement Saint-Joseph à Cognac. Ce jeudi 5 novembre est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. A cette occasion, l’Etablissement aurait dû vivre des temps forts… Avec la crise sanitaire, les actions sont réduites, mais l’envie de la communauté éducative pour avancer sur le harcèlement scolaire est bien réelle.

Avec nous Fabien Lorre, chef d’établissement pour le collège Saint-Joseph et le lycée Beaulieu à Cognac et Véronique Pineau qui coordonne des projets et des actions notamment sur le harcèlement scolaire…