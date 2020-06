Corinne JAVELAUD pour son livre "L'ombre de Rose-May"

Michel Cordeboeuf reçoit Corinne Javelaud pour son roman L'ombre de Rose-May, paru chez Calmann-Lévy, dans la collection Territoires. Nous voici au XIXème siècle dans une ferme de Limousin avec la disparition inexpliquée d'un enfant. Léonard, quelques années plus tard croit reconnaître sa sœur mais l'inconnue se dérobe.... Une fois de plus, l'auteure nous propose un roman bouleversant et très prenant.