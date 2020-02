Coups de coeur de la librairie Récréalivres : une sélection qui a du chien !

Ensuite, nous ouvrirons les pages d'un monde en cours de création...

Une histoire racontée et illustrée du point de vue du chien

L'écrivain – Davide Cali et Monica Barengo (illustrations) – PassePartout Éditions – 32 pages - à partir de 5 ans

Le style de Davide Cali se caractérise par un humour débordant et un sens du rythme évident. Il apparaît dans ses albums et BD, souvent porteurs d’un message à décoder entre les lignes, différents niveaux de lecture, à la fois pour les enfants et pour les adultes.

Veiller à ce que son maître, pris par le feu de l'écriture, n'oublie pas toutes les petites choses importantes. Avec ses yeux malicieux, ce chien nous parle de ses journées passées en compagnie de son maître écrivain. Le tic tic tic des doigts qui s'agitent sur le clavier de l'ordinateur insupporte l'animal qui ne comprend pas cette manie, propre à l'humain, de s'agiter dès le matin. Heureusement que ce chien pense à distraire son homme (nourriture, jeux, balade) de temps à autre. Parce que sans lui, il resterait en pyjama, assis des heures derrière son bureau...

Les yeux très expressifs de ce compagnon à quatre pattes en disent long sur la relation tendre et fraternelle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un livre pour dire aux tout-petits comment sont nées les choses du monde

Le grand Patatou - Antonin Louchard, Éditions Saltimbanque - 07 Novembre 2019 - 32 pages - à partir de 3 ans

Après avoir suivi des cours de peinture, étudié la philosophie et les sciences politiques, il s'est tourné vers l'enseignement, le journalisme, puis en 1990 vers l'écriture, la peinture et l'illustration.

« ...il n'y avait rien, absolument rien du tout. Ni Lune ni étoiles. Pas de planète, pas de Terre non plus. Pas plus qu'il n'y avait pas de ciel, de mer, de poissons et de chatons. Il n'y avait personne... ou presque [...] Comme il n'y avait rien, le Grand Patatou n'était que le chef de rien du tout. Puis un jour il voulut s'asseoir, pour essayer... mais comme il n'y avait rien pour le soutenir, le Grand Patatou tomba, tomba, tomba très longtemps, si bien qu'il finit par toucher quelque chose. »

Le grand Patatou, sorte de bonhomme têtard blanc dort beaucoup. Parfois, il ouvre un œil... mais le referme bien vite car il n’y a rien à voir. Un jour, il essaie de s’asseoir, un autre, il tente de marcher et se déplace d’abord à quatre pattes puis sur deux. Et puis un jour, il parle. Il parle pour ... Nommer ! Avec la parole et sa frénésie de dénomination, son pouvoir de création enfle. Pris au vertige de ce pouvoir créatif, il emplit le monde de choses, d’objets, de concepts et établit de multiples connexions entre ses différentes inventions. Mais, épuisé par cette activité, le grand Patatou, devenu un peu «le Grand Manitou, chef de tout».

L’évolution du grand Patatou fait penser à celle du petit homme et des différents stades. L’album métaphore, ode au pouvoir des mots. Le grand Patatou est un album poétique un peu étrange. A lire absolument pour imaginer d’autres interprétations ... ou choisir de se laisser simplement porter par une histoire tendre, originale et énigmatique sur l’origine du monde.