Coups de coeur littéraires de Gérard Georges

Lyliane MOSCA, romancière, pour "La Promesse de Bois Joli" (éditions Presses de la Cité): roman dont l'action se situe en Champagne (région de Troyes) et qui raconte l'histoire d'un homme au passé trouble qui se retrouve face à son histoire.

Natalie HUILLE, auteur du roman "Le Monde de Namadie" (Be Light éditions: ouvrage numérique) : histoire de Namadie, petite fille qui, au contact de la nature, voit des choses et des êtres que ne perçoit pas le commun des mortels.