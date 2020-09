Courant 3D / Immersity - François Bonneau, nouveau sénateur

Première partie :



Ccomment un projet associatif et une démarche professionnelle peuvent-ils se rejoindre ? Cette semaine, Courant 3D- le festival de l’immersion et de l’interactivité, porté par l’association Prenez du relief, vit sa 8ème édition déjà… et cette semaine aussi, Immersity-les Assises de la XR, événement porté par le Pôle Magélis, doit rassembler des professionnels autour de questions consacrées à la réalité virtuelle…

Nos invités : François Serre, président de l’association Prenez du relief et Valentin Monrousseau, le secrétaire et David Beauvallet, directeur marketing et communication du Pôle Magélis…





Deuxième partie :



François Bonneau a été élu, dimanche, sénateur de la Charente…

Une élection qui a des conséquences pour lui évidemment… mais aussi plus largement dans l’organisation politique du Département notamment. Cette élection de sénateur projette François Bonneau vers une dimension nationale en tant que parlementaire et il reste directement lié au territoire de la Charente… François Bonneau est notre invité.