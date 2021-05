Crédit Agricole Champagne Mouton et les associations - Journée des fiscalistes

Première partie :



Nous nous intéressons à la démarche portée par l’agence du Crédit Agricole de Champagne Mouton. Elle a lancé un appel à projets associatifs sur une dizaine de communes. Une occasion d’échanger avec des associations, de comprendre leurs projets et peut-être de les soutenir financièrement… Jusqu’au 26 juin, les associations sont invitées à se faire connaître...

Avec nous, Maxime PERRIERE et Aurélie EVERHARD, chargés de clientèle banque et assurances à l'agence de Champagne Mouton.





Deuxième partie :



Une fois encore, les avocats du Barreau de la Charente conseillent et accompagnent les contribuables…

Jeudi, ils se mobilisent pour la journée des fiscalistes. Cette opération se renouvelle désormais chaque année à l’échelle nationale… et le Barreau de la Charente s’y inscrit pleinement. Des consultations seront assurées toute la journée de jeudi à l’Hôtel de Ville d’Angoulême.

Pour resituer cette journée des fiscalistes, le bâtonnier de la Charente, Bernard Cotrian, est notre invité.