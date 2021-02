Croix Rouge Charente - Conseil en évolution professionnelle

Première partie :



La Croix Rouge Charente a été active avec les inondations dont est victime le département. L’association est spécialiste de l’aide humanitaire au quotidien mais aussi de façon ponctuelle en fonction des événements. La Croix Rouge a une capacité de mobilisation forte, elle le prouve depuis des mois avec l’épidémie de Coronavirus et là en plus avec les inondations…

Bernard Povereau, le président territorial de la Croix Rouge Charente, est notre invité.





Deuxième partie :



Les Charentais se sont-ils aussi davantage interrogés sur leur activité professionnelle en 2020 ?

Avec la crise sanitaire et les confinements, beaucoup d’actifs en France ont pris le temps de se poser ou de se reposer des questions. Et ils ont pu être accompagnés avec le service Conseil en évolution professionnelle dans la dimension de reconversion. Plus de 10 000 femmes et hommes dans la région en ont bénéficié dont 500 en Charente...

Pour nous éclairer, Philippe Carteron, le directeur du CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine.