CSCS-Amicale laïque de Gond-Pontouvre - Rêves de Charente

Première partie :



L’Amicale laïque-centre social culturel et sportif de Gond Pontouvre a 60 ans… et retrace ces décennies avec une exposition autour de valeurs entre citoyenneté, solidarité, éducation permanente… Samedi, la structure vit son assemblée générale et une demi journée de portes ouvertes…

Le président, Daniel Bruimaud, et Valérie Caillaud, responsable du pôle vie associative-vie locale, sont nos invités.







Deuxième partie :



« Rêves de Charente » s’est concrétisé en quelque sorte lundi…

Cette démarche commune, portée par des artisans-créateurs, a abouti à la réalisation d’un magazine en ligne. Il a un objectif clair et assumé : faire découvrir le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes. Pour mener ce projet, ils sont accompagnés et soutenus notamment par 3 photographes… mais aussi des modèles qui se sont prêtés au jeu… le tout en complicité avec des lieux et sites du département...

Pour nous permettre de mieux saisir cette démarche, Emilie Cron, créatrice et Caroline Gavallet, une des photographes qui a participé à la démarche…