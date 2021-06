Cuisine et littérature

La gastronomie pourrait faire partie de notre patrimoine littéraire, tout comme l'univers impitoyable de la cuisine peut devenir le cadre de grandes histoires romanesques. Ce sont deux romans savoureux et épicés que nous présente aujourd'hui Christophe Henning aux côtés de leurs autrices.

Anne-Gaëlle Huon est l'autrice de "Ce que les étoiles doivent à la nuit" publié aux éditions Albin Michel et Anne de Kinkelin a elle écrit le roman"La sourde oreille" publié aux éditions Harper Collins.

Joséphine Ikeda était prête à tout pour réaliser son rêve : travailler soixante-dix heures par semaine, gagner un salaire de misère, encaisser le mépris, les brimades, les moqueries. Cette fille de restaurateurs japonais exilés en Bretagne a gagné ses galons en devenant cheffe de partie poisson dans un étoilé parisien. Une spécialité peu prisée de la gent féminine, dans un monde à majorité masculine.

En cuisine, comme partout ailleurs, il y a des codes. Quand ces codes sont prétextes à la violence, il y a un adage : « C’est le métier qui rentre. » À l’issue d’un dîner où son chef lui fera payer cher son talent, ordonnant son renvoi, la jeune prodige atteint ses limites physiques : perte partielle de l’audition. Les hommes, Joséphine Ikeda ne les entend plus. Passé l’effroi et dans l’espoir d’une guérison, une option : tout changer. Et ça commence par un aller simple pour la Bretagne.