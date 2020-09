Culture Bruxelles: Des hommes endormis

Le rideau de Bruxelles, depuis sa création, il y a … euh… 70 ans ?, s'est donné pour mission de faire découvrir des auteurs, francophones ou pas, belges ou pas, et surtout des pièces de théâtre. Pour la cinquième fois, nous y applaudirons une œuvre de Martin Crimp, "Des hommes endormis" et c'est une création en langue française ! Il y a du "Qui a peur de Virginia Woolf" là-

dedans et un regard aigu, amoureux… ou pas sur notre société, sur notre vie ! C'est Michel Delaunoy qui nous offre cette découverte, et il est en studio !



Jusqu'au 10 octobre au Rideau de Bruxelles, rue Goffart, "Des hommes endormis" de Martin

Crimp avec Anne-Claire, Serge Demoulin, Mikael di Marzo et Pauline Serneels, dans une mise

en scène de Michaêl Delaunoy, qui était notre invité.