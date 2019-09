Culture Bruxelles Fugueuses

A l’affiche du Théâtre Le Public, et dans une mise en scène de Michel Kacenelenbogen, « Fugueuses ». C’est l’histoire de deux femmes, de deux générations différentes, qui décident de fuir une vie qui ne leur convient plus. Margot, la plus jeune, ne supporte plus d’être la femme à tout faire, un peu méprisée, de son mari et sa fille; Claude, la plus âgée, déteste la maison de

repos dans laquelle son fils l’a placée. Elles se rencontrent par hasard et décident de faire route ensemble, ce qui ne va pas sans heurt ! On rit beaucoup, mais pas que... il faut dire qu’on retrouve Pierre Palmade à l’écriture...

Claude, c’est Martine Willequet, Margot, c’est Nicole Oliver, les deux Fugueuses se retrouvent dans notre studio !