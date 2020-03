Culture Bruxelles trisomie 21 festival

C'est une émisson un peu particulière… Oui, nous allons parler d'un spectacle avec deux invités. Mais ce spectacle est simplement la cerise sur le gâteau d'un festival qui donne la parole aux parents soucieux de véhiculer une image positive et inclusive de la trisomie 21 et de promouvoir la Journée Mondiale de la trisomie 21 e, lui associant une image festive, ludique, dynamique et positive. En studio, une maman très impliquée dans cette démarche et le metteur en scène et comédien Gauthier Bourgeois.



Du jeudi 19 mars au dimanche 22 mars, le Festival de la trisomie 21, des animations, des rencontres, des conférences et un magnifique soldat rose mis en scène et interprèté entre autres par un de nos invités, Gauthier Bourgeois qui partageait le studio avec une maman très actvive dans le festival.