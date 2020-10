Cyclofficine d'Angoulême - CAUE de la Charente

Première partie :



La Cyclofficine d’Angoulême est un atelier qui a pour objectif de mettre en valeur la réparation des vélos et leur réemploi. La Cyclofficine repose sur l’échange et le partage de savoir-faire… Chaque semaine, chacun peut venir pour réparer son vélo… Et puis l’association propose aussi régulièrement par exemple de grandes ventes de vélos…

Avec nous pour parler de cette démarche, Marion Courjaud, salariée de la Cyclofficine d’Angoulême, et Emeric Séchet, bénévole et administrateur de l’association.





Deuxième partie :



Naturellement, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente s’inscrit dans la dynamique des Journées nationales de l’architecture…

Elles ont lieu ce week-end et sont portées par le Ministère de la culture… Le CAUE de la Charente ouvre ses portes à Angoulême d’autant plus vendredi et samedi. Une occasion de rencontrer des architectes en lien avec des projets que vous porteriez et une occasion aussi de découvrir une exposition sur le réemploi…

Stéphan Caumet, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente est notre invité.