Cyrano de Bergerac au Théâtre du Parc

« C’est un roc, c’est un pic, c’est un cap... » - « A la fin de l’envoi, je touche ! »- « Non merci, non merci, non merci... » mais oui, vous les connaissez, ces répliques superbes dans la bouche de Cyrano. Et si vous ne les connaissez pas, c’est urgent d’aller vivre cette œuvre d’Edmond Rostand au Théâtre du Parc. C’est Bernard Yerlès qui EST véritablement Cyrano dans la mise en scène du directeur du théâtre, Thierry Debroux, notre invité.

Au Théâtre du Parc, jusqu'au 20 octobre.