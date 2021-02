D'autres Idées de lecture pour les vacances

Le Tour du monde en 80 jours, d’après Jules Verne, adapté par Youn Locard (qui a obtenu le prix du meilleur album à Angoulême en 2020 pour sa BD Révolution) et illustré par Jean-Michel Coblence, chez Casterman.

Cette BD est un petit bijou et elle nous plonge à merveille dans l’univers de Jules Verne. Je vous rappelle l’argument : Londres, 2 octobre 1872. Le richissime Phileas Fogg se lance un défi stupéfiant : faire le tour du monde en quatre-vingt jours ! Bien peu croient en ses chances, mais le gentleman est confiant, si sûr de lui qu’il parie toute sa fortune sur sa réussite. Accompagné de Passepartout, son domestique français intrépide, le voilà engagé dans une course contre la montre à travers le globe. Sera-t-il assez rapide pour gagner son pari ?

Cependant, contrairement au roman, ce n’est pas Phileas Fogg, qui est mis au centre du récit mais c’est Passepartout. De plus, l’histoire (qui est très condensée) fait la part belle à l’aventure, à ce voyage extraordinaire et effréné. Une belle occasion pour donner peut-être envie de lire le roman.

Casterman Jeunesse

Agnès Biltgen

Moi aussi ! Chloé Alméras

Ninon part en vacances avec son grand frère et ses parents. Les vacances, ça permet de prendre le temps de faire des choses tous ensemble. Mais voilà, quand Léon fait quelque chose, Ninon est toujours trop petite pour le faire avec lui ! Elle pourrait se faire mal ou ne pas en être capable. Ninon, tour à tour contrariée, attristée, vexée, dépitée…, a toujours une idée pour ne pas être en reste. Cependant, au bout d’un moment, c’en est trop et elle va s’enfermer dans sa chambre. Ses parents iront la voir et là, surprise !

Je ne vous en dis pas plus sur ce bel album qui montre que les enfants ont plus d’un tour dans leur sac et qu’ils peuvent être très créatifs. Cela peut aussi faire réfléchir le parent : au lieu de refuser, pourquoi ne pas accompagner l’enfant dans la tâche qui peut sembler ardue ?

Les illustrations sont douces et colorées. Un album qui met en avant la créativité et les ressources dont peuvent faire preuve les enfants.

Gallimard Jeunesse

"Si tu vois le wendigo" de Christophe Lambert

Si vous souhaitez un décor année 50 dans une banlieue américaine d'apparence parfaite, lisez "Si tu vois le wendigo" de Christophe Lambert chez Syros.

David se souvient de son adolescence quand un soir il croise sa voisine, Ruth Bannerman, nue, la bouche en sang, l'air égaré. Son mari leur affirme que c'est une crise de somnambulisme. Mais est-ce la vérité ? Qu'est-ce qui se cache derrière les apparences ? Et puis, il y a cette forêt mystérieuse et inquiétante où règnerait le wendigo, sorte d'esprit des bois.

L'intrigue est lancée et nous sommes ferrés. C'est prenant et divertissant !

Éditions Syros

Sylvie Chabernaud