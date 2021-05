D'aventures en aventures

Un peu d'histoire pour débuter... Retournons à la toute fin du XVIIIème siècle aux côtés du général Bonaparte. De la campagne d’Italie à celle d’Égypte, Arno mène l’enquête ! Dans cette intégrale signée André Juillard et Jacques Martin, nous suivons Arno, un jeune musicien italien. Ce héros de l'entourage du général Bonaparte déjoue les intrigues et complots qui menacent le futur Empereur. Il combat auprès du général, voyage de l'Europe à l’Égypte et prend part aux soubresauts d'une des plus intrigantes parties de l'Histoire de France. Une réédition des 3 premiers ouvrages publiés durant les années 1980 à retrouver aux éditions Casterman

Arno Pour tous les amateurs d'histoire, de complots et d'intrigues tortueuses mis en image par le trait élégant d'André Juillard

Retournons à présent plusieurs siècles en arrière sur les traces de Marco Polo. Scénarisé par Étienne Le Roux et dessiné par Vincent Froissard, le livre des merveilles conte la rencontre fortuite entre un jeune vagabond et un vieil homme qui se révèle être Marco Polo. À travers les confidences de l'explorateur, le jeune homme va s'immerger dans le récit de son incroyable épopée en Chine, et comprendre ce qui a motivé son voyage... A retrouver dans la collection Métamorphoses des éditions Soleil.

Le Livre des Merveilles Une bande dessinée qui porte très bien son nom. Un très bel ouvrage tout public qui saura à coup sûr vous emporter dans d'inhabituelles contrées.

Pour finir, une aventure digne des meilleurs récits de Jules Verne : 1874, les vaisseaux des puissances terrestres s’élancent dans l’éther pour conquérir les planètes du système solaire. L’actrice Hélène Martin débarque sur Vénus, monde sauvage couvert de brume, à la recherche de son fiancé, un poète évadé des bagnes de Napoléon III. Poursuivie par l’inquiétant duc de Chouvigny, entraînée dans la rivalité des empires, Hélène s’aventurera à travers des jungles infestées de dinosaures et sur des océans déchaînés jusqu’aux confins de l’astre, où se dressent les vestiges d’une mystérieuse civilisation. Dans l'univers du Château des Étoiles, embarquez pour une planète sauvage !

Les Chimères de Vénus Coup de cœur pour cette nouvelle aventure dans le monde du Château des Etoiles. Le scénariste Alain Ayroles réussit sur tous les tableaux : histoire (papitante), narration (feuilletonnante), dialogue (savoureux), humour. Les dessins d'Etienne Jung, dans une veine proche des dessins animés - si ce genre de dessin ne vous rebute pas - vous proposeront une galerie de personnages hauts en couleur et une mise en page constamment inventive.

Programmation musicale :

Venus, Air

The Observatron

The Lost World, John Williams (BO du film Jurassic Park: The Lost World)