Daniel Picouly

Elise Fischer

La passion des livres et des auteurs remontent à sa plus tendre enfance. Elle a su lire dès cinq ans et très vite elle a voulu savoir qui avait écrit la belle histoire qui l’emportait loin et la faisait rêver. Journaliste, critique littéraire, voilà 10 ans qu’elle a créé « Au fil des pages » pour « donner le goût de lire aux auditeurs ».