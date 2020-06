Dans un contexte polémique, comment J.Ratzinger comprit le nouveau catéchisme comme conversion totale de l'existence

Extrait d'une conférence donnée à l'occasion de la sortie du catéchisme par Joseph Ratzinger :

« Ceux qui recherchent dans le Catéchisme de nouveaux systèmes théologiques ou de nouvelles hypothèses surprenantes seront déçus : l’intention du Catéchisme n’était pas là. S’inspirant de la Sainte Écriture et de la richesse complexe de la Tradition sous ses multiples formes, et inspiré par le second concile du Vatican, il nous offre une vision organique de la totalité de la foi catholique, qui est belle dans sa totalité – d’une beauté dont rayonne la splendeur de la vérité. La pertinence actuelle du Catéchisme est la pertinence de la vérité reformulée et repensée. Cette pertinence restera intacte bien après que se seront éteints les murmures et ses détracteurs ».