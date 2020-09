Danseur hip-hop ou photographe tout n'est qu'une question de passion

11h00-11h30.

La Cie Niortaise E-Go présentait le week-end dernier un spectacle à l’issue d’une résidence de création avec l’association In6dance Crew de Cognac. Une collaboration que nous présentent Eric Mezino chorégraphe au sein de la Cie E-Go et Kévin Victor danseur cognaçais.



11h30-12h00

Photographe en retraite Christian Babin s’est installé à Barbezieux ou il a ouvert une selle d’exposition en 2017 « L’espace Salamandre ». Ce week-end il propose une double exposition avec les clichés de Daniel Simon "Paris voit jaune" et ceux de Roald Cassez "viens voir les comédiens" des portraits en noir et blanc d'artistes bien connus du grand public.