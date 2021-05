A l’occasion du 700ème anniversaire de la mort de Dante, le 25 mars 2021, écoutons trois chants du Paradis, l’étape ultime de la Comédie de Dante Alighieri. Le texte est dit par le comédien Fred Cacheux et porté par les psaumes 126 et 109 des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, interprétés par l’Ensemble Gilles Binchois dirigé par Dominique Vellard



https://youtu.be/gDcdxCwhrtM et le Chœur Altitude dirigé par Cyprien Sadek https://youtu.be/NmawV0DI5nU.