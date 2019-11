Dany ROUSSON, Henri MEDORI, SOUNYA

Dany ROUSSON, romancière, auteur du roman "Pour le sourire de Lenny (éditions Presses de la Cité): Ville d'Aigues Mortes, période contemporaine. 2 SDF Titi et Savate se prennent d'affection pour Lenny, jeune garçon amateur de skateboard.

Henri MEDORI: éditeur, romancier et poète, auteur du récit "Une vie d'enfant" (éditions AEDIS): histoire de la jeunesse de Henri en Corse, dans les années 60-70.

SOUNYA, artiste-peintre, chanteuse, romancière et poétesse, auteur du recueil de poèmes "Le vois-tu ma soeur?" (éditions L'Echappée belle"): poèmes exaltant la beauté de la nature, la sensualité, la nostalgie.