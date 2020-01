De beaux extraits de la littérature Africaine

Nous retrouvons Marie-Claude Sixdenier et Laurence Dikongué. Elles sont toutes deux membres de l'association Bisontine AfrikaLire et nous proposent des lecteurs pour découvrir la littérature africaine.

Au programme cette semaine, Yancouba Diémé avec Boy Diola chez Flammarion et Toni Morrison autour de son livre Beloved aux éditions 10/18.