De Caroline Valentiny "Il fait bleu sous les tombes" Albin Michel Volet 1

Merci Caroline Valentiny pour ce partage à deux voix de ce roman.

Que fait-il là Alexis du haut de ses 20 ans ? Non, il est sous terre et l'auteur ponctue sa non vie de ressentis, de pas, de bruissements de feuilles. Sa petite soeur Noémie, 5 ans, vient lui rendre visite en catimini.