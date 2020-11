De grandes ambitions et une vie de lutte pour la cause des femmes

Une sélection littéraire proposée cette semaine par Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet :



Antoine Rault, « De grandes ambitions » chez Albin Michel, 19 Août 2020 (592 pages)

Fresque fascinante, portrait troublant de vérité de la génération X qui a grandi avec l’apparition du sida, la révolution numérique et la mondialisation. Des années 1980 à nos jours, une subtile mosaïque de destins intimement liés.

Sonia, fille d’une femme de ménage marocaine ; Marc, génie de l’informatique et son ami d’enfance Stéphane, d’origine modeste ; Clara veut devenir médecin et sa sœur rêve de brûler les planches… Ministre, conseiller en communication, chef d’un parti d’extrême droite, écrivain… voire président, tous tenteront d’atteindre le sommet ou de rester fidèle à leurs idéaux. Chacun verra ses ambitions couronnées de succès ou non.



Annick Cojean, « Une farouche liberté » chez Grasset, 19 aout 2020 (160 pages)

A l’heure où, malgré les mouvements de fond qui bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment fragile, un combat pour la justice et l’égalité.

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » : ces mots de René Char, son poète préféré.

Gisèle Halimi, 70 ans de d’engagement au service de la cause des femmes. Et la volonté de transmettre ce qui a construit cet activisme afin de dire aux nouvelles générations que l’injustice demeure, qu’elle est intolérable. Gisèle Halimi revient avec son amie, Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur certains épisodes de son parcours le pour retracer ce qui a fait un destin. L’avocate a défendu son autonomie, enjoint aux femmes de rester solidaires et vigilantes. Depuis l’enfance, sa vie est une illustration de sa révolte. Déterminée à exister en tant que femme dans l’Afrique du Nord des années 30, elle vit son métier comme un sacerdoce et défend les militants des indépendances tunisienne et algérienne, dénonce la torture. Elle s’engage en faveur de la répression du viol. Femme politique insubordonnée mais aussi fille, mère, grand-mère, amoureuse… d'une énergie passionnée, d’une volonté face à l'existence.