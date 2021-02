Dé Jésus au livre de l'Apocalypse 3/5

Prètre du diocèse de Cambrai, le père André Benoît Drappier est passé depuis par Douai, Somain, Maubeuge et aujourd'hui le Cambrésis, qu'il parcourt à la rencontre des communautés chrétiennes. Il aime écrire, parcourir la Bible et l'histoire. Cette semaine, il nous emmène à la découverte du dernier livre de la bible : l'apocalypse.

Extrait : l’apocalypse au chapitre 1, verset 5 :

Jean aux sept Églises qui sont en Asie, grâce vous soit donnée et paix de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre

Extrait : le livre des Actes des Apôtres :

Les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne allèrent jusqu’en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne d’autre qu’aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui, en arrivant à Antioche, s’adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux : un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur.

La nouvelle parvint aux oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. C’était en effet un homme de bien, rempli d’Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s’attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens »