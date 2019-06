De l'Allemagne de l'Est à la Bretagne

Dans le premier livre, Saskia Hellmund, nous décrit son pays et parle de " l'annexion" de l'Allemagne l'Est par l'Ouest et non pas de réunification.

Le 2 eme livre nous emmène de Römhild en Thuringe à la baie de Morlaix: le parcours d'une allemande de l'Est qui avait 15 ans à la chute du mur. Pourquoi l'auteur décide de s'installer en Bretagne ? et devient amoureuse de cette région et de ce peuple.



- La fille qui venait d'un pays disparu - La chute du mur vue de l'est. Edition les points sur les i



- Pays perdu, pays choisi - Journal d'une allemande de l'est. Edition Skol Vreizh