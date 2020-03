De l'autre côté du miroir : des lectures pour rêver et voyager...

Dans cette émission, Julie-Anne Bastard nous parlera de son livre, écrit à quatre mains avec JC Staignier, "De miroir et d'amour", publié chez Gloriana Editions.

Nous ferons un parallèle avec "De l'autre coté du miroir" de Lewis Carroll et nous écouterons un texte de l'un de ses contemporains, le poète Edward Lear, mis en musique par des musiciens rouennais, Eric Héliot et Pierre Le Gall dans un album intitulé "Nantucket Nurse".

Le poème du mois, "Le Voyage", d'Emile Verhaeren, est lu par Bertand Liot.