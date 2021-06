De l'or dans la nuit de Vienne de Alain Vircondelet

Une toile aux dimensions inédites, recouverte d'or est devenue le tableau le plus connu, le plus visité au Belvédère de Vienne. Exposé en 1908, c'est le chef d'oeuvre du peintre autrichien Gustav Klimt. Alain Vircondelet raconte l'histoire de la création de ce tableau et la symbolique de ce couple enlacé.