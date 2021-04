De la quête de spiritualité à l'emprise

"Il me semble que le roman contemporain doit aborder des sujets qui concernent le lecteur ou peuvent leur parler. Et l'un des sujets fondamentaux de notre époque est le désir de spiritualité. Je suis frappée aussi par l'extrême solitude parfois de nos contemporains dans cette quête qui les fait se tourner vers de mauvaises solutions, comme c'est le cas de mon héroïne", observe Anne Boquel.

Un personnage inspiré de témoignages réels

Dans ce premier roman, Lucie, socialement plutôt bien intégrée, va devenir adepte d'une secte. " Je n'ai pas voulu montrer quelqu'un, qui, traumatisé par la vie, cherche une sorte de refuge mais plutôt montrer à l'oeuvre la logique d'un groupe qui va exercer son emprise sur elle. Elle se laisse prendre pour plusieurs raisons : sa solitude affective et son sentiment d'inutilité sociale".

Le berger : objet du désir

Intéressée par le phénomène de dévoiement des religions institutionnelles, Anne Boquel a fait le choix de décrire une secte inspirée du christianisme. "Il me semble qu'il y a une forme de transformation d'une religiosité classique qu'on sort de sa voie en oubliant le garde-fou de la raison. On va, dans ces groupes, vers un mysticisme qui s'appuie sur les sensations et la sentimentalité, et cela me semble extrêmement dangereux".

Quant au berger, censé donner les clés à l'héroïne pour l'accès à Dieu, il devient l'objet d'une véritable fascination et incarne les ambiguités de la transmission.