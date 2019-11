De nouvelles actualités litteraires

Et oui on retrouve son plaid pour de nouveaux bouquins au côtés de nos deux passionnés Lydie Zannini et Patrice Perrin pour ce mois de novembre pour un peu plus de rebondissement avec :



Jacques Saussey du poison dans la tête

Ne t'enfuis pas de Harlan Coben

Loin d'Alexis Michalik

Lautrec de Matthieu Mégevand

ET enfin piège à loup de Gunnar Staalesen



Et mention spéciale pour les enfants



Nadine et Robert les poissons rouge de Delphine de Vigan

Les bonnes résolutions du Père Noel de François Morel

Olga le canard et le petit garçon battu de Geneviève Brisac

et Invisible Max de Zep