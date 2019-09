De nouvelles actualités litteraires

Et oui qui dit rentrée dit aussi le retour de vos lectures préférés !

Avec nos deux amoureux des livres Lydie Zannini et Patrice Perrin

pour toujours plus de beaux bouquins à découvrir et à mettre dans les cartables avec :



Les prisonniers de la liberté de l'auteur Luca Di Fulvo

Dernier printemps à Paris de Jelena Bacic Alimpic

Roi par effraction de François Garde

Le bal des folles de Victoria Mas

La vie en chantier de Pete Fromm