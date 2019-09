De nouvelles actualités litteraires

Et oui encore des découvertes litteraires sur rcf pour quitter ce mois de septembre avec Lydie Zannini et Patrice Perrin

toujours au rendez-vous pour de nouveaux coup de coeur avec :



Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de jean-Paul du Bois

Les choses humaines de Karine Tuil

Rien n'est noir de Claire Berest

Une partie de badminton d'Olivier Adam

et pour finir Opus 77 d'Alexis Ragougneau